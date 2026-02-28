¿Dónde están las bases militares de EEUU en Oriente Medio?

Irán respondió este sábado a una oleada de bombardeos de Estados Unidos lanzando ataques con misiles contra varios países de Medio Oriente donde Washington mantiene decenas de miles de soldados desplegados.

A continuación, la AFP repasa las concentraciones más grandes de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, que están bajo el mando del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), y los diversos ataques atribuidos a Irán en la región.

– Baréin –

El pequeño reino del Golfo alberga la llamada Actividad de Apoyo Naval de Baréin, donde tienen su base la Quinta Flota de la Marina y el cuartel general de las Fuerzas Navales estadounidenses.

El puerto de aguas profundas de Baréin puede acoger a los buques militares estadounidenses más grandes, como los portaviones. La Marina de Estados Unidos ha utilizado la base en el país desde 1948, cuando la instalación era operada por la Marina Real británica.

Varios buques estadounidenses tienen su puerto base en Baréin, incluidos buques antiminas y barcos de apoyo logístico.

Baréin informó que el centro de servicios de la Quinta Flota fue objetivo de un ataque con misiles iraní este sábado.

– Irak –

Estados Unidos tiene tropas en la región autónoma kurda de Irak como parte de una coalición internacional contra el grupo Estado Islámico, pero esta misión acabará en septiembre de 2026 tras un acuerdo entre Washington y Bagdad.

Bajo ese mismo acuerdo, las fuerzas estadounidenses completaron su retirada de instalaciones federales en Irak, cuyo gobierno es aliado cercano de Irán, pero también un socio estratégico de Washington.

Periodistas de la AFP reportaron explosiones cerca del consulado estadounidense en Erbil —capital del Kurdistán iraquí— este sábado, mientras que el poderoso grupo iraquí proiraní Kataeb Hezbolá amenazó con atacar bases estadounidenses.

Las fuerzas de seguridad kurdas informaron posteriormente que la coalición liderada por Estados Unidos había interceptado varios drones y misiles sobre Erbil.

– Jordania –

Estados Unidos desplegó presuntamente decenas de aviones militares en la base aérea jordana de Muwaffaq Salti en los días previos a los ataques contra Irán.

Un oficial militar jordano dijo que las fuerzas del reino derribaron dos misiles balísticos dirigidos hacia su territorio el sábado, sin precisar quién los lanzó.

Jordania informó después de que no hubo «víctimas, solo daños materiales».

– Kuwait –

Kuwait alberga varias bases estadounidenses, incluida Camp Arifjan, sede del cuartel general avanzado de las fuerzas terrestres del CENTCOM.

El ejército estadounidense también mantiene reservas de equipamiento y suministros en Kuwait.

La base aérea de Ali al-Salem alberga la 386 Ala Expedicionaria Aérea, que el ejército describe como el «principal centro de transporte aéreo y puerta de entrada para proporcionar poder de combate a las fuerzas conjuntas y de la coalición» en la región.

Además, Estados Unidos tiene drones, incluidos MQ-9 Reaper, en Kuwait.

Kuwait informó que sus defensas aéreas interceptaron misiles el sábado, mientras que el ministro de Exteriores italiano aseguró que un ataque iraní causó «daños significativos» en la pista de una base aérea kuwaití que alberga personal de la fuerza aérea italiana.

– Catar –

La base aérea de Al Udeid, en Catar, alberga los componentes avanzados del CENTCOM, así como las fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales del comando.

También acoge aviones de combate rotativos y la 379 Ala Expedicionaria Aérea, que según el ejército incluye «transporte aéreo, reabastecimiento aéreo, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y medios de evacuación aeromédica».

Catar anunció haber interceptado varios ataques con misiles dirigidos contra su territorio este sábado.

Irán había disparado misiles contra Al Udeid en junio tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

– Siria –

Estados Unidos ha mantenido durante años tropas en Siria como parte de los esfuerzos internacionales contra el grupo Estado Islámico, que surgió de la guerra civil siria para invadir gran parte de ese país y su vecino Irak.

Las fuerzas estadounidenses están en proceso de retirada de Siria, y tres fuentes dijeron a la AFP esta semana que la salida se completaría en un mes.

Los medios estatales sirios informaron de que cuatro personas murieron por un misil iraní que impactó en el sur del país este sábado.

– Emiratos Árabes Unidos –

La base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, alberga la 380 Ala Expedicionaria Aérea de Estados Unidos, una fuerza compuesta por diez escuadrones de aviones y que también incluye drones como los MQ-9 Reaper.

Aviones de combate han rotado por Al Dhafra, que también alberga el centro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para el «entrenamiento avanzado en guerra aérea».

Los Emiratos Árabes Unidos informaron de que interceptaron dos tandas de ataques con misiles iraníes el sábado, aunque los restos de la primera oleada causaron la muerte de un civil en Abu Dabi.

