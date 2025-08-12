Danilo Gallinari gana en Puerto Rico su primer título como profesional, con 37 años

San Juan, 12 ago (EFE).- El veterano baloncestista italiano Danilo Gallinari ganó, con 37 años, su primer campeonato como jugador profesional al guiar a los Vaqueros de Bayamón a su decimoséptimo título del Baloncesto Superior Nacional, principal Liga de Puerto Rico.

Gallinari también fue elegido el Jugador Más Valioso de la serie final, la cual los Vaqueros dominaron fácilmente 4-1 a los Leones de Ponce y cuya etapa culminó en la noche del lunes en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, ciudad aledaña a San Juan.

El partido final terminó con marcador de 68-82.

«Se siente increíble ganar un campeonato», dijo Gallinari tras el encuentro.

«Ojalá hubiera tenido la oportunidad de jugar por un campeonato antes en mi carrera, pero me encanta. Es una gran sensación, especialmente terminar en casa de esta manera. Es un sueño hecho realidad», agregó.

El italiano comenzó su carrera profesional en su país natal cuando apenas tenía 16.

Allí, jugó varias temporadas en distintas categorías hasta que dio el salto a la NBA, donde jugó por 14 campañas con ocho equipos Gallinari lideró la ofensiva ganadora con 24 puntos, mientras que los puertorriqueños Javier Mojica y Gary Browne, con experiencia en la selección adulta de Puerto Rico, apoyaron con 16 unidades cada uno.

El primer periodo culminó con puntuación de 15-22 a favor de los Vaqueros.

Mientras, la primera mitad cerró 34-40, a favor del quinteto local. De igual forma, los Vaqueros cerraron el tercer periodo con pizarra de 53-62.

La mayor diferencia de la noche fue 78-61, después de una tirada libre de Browne, restando 3:15 del cuarto periodo.

Por los Leones, Matt Mooney se destacó con 17 tantos, Jordan Murphy agregó 15, Michael Devoe 12 y Jared Ruiz 10. EFE

jm/og