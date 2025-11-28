Decenas de migrantes varados en su intento de salir de Chile hacia Perú

Decenas de migrantes que quieren salir de Chile quedaron varados en la frontera con Perú, informaron este viernes las autoridades, en un contexto de temor por la amenaza del candidato presidencial ultraderechista chileno José Antonio Kast de expulsar a los indocumentados.

Un video publicado por el gobernador de la región fronteriza de Arica, unos 2.200 km al norte de Santiago, muestra decenas de personas intentando salir de Chile en el paso de Chacalluta-Santa Rosa.

«No nos quieren dejar entrar a Perú (…) hay miedo porque nos vayan a sacar a la fuerza», afirmó un migrante venezolano que prefirió no ser indentificado al medio digital The Clinic.

El canal peruano radio Tacna difundió, entretanto, imágenes de migrantes con niños en brazos en la carretera cerca del paso fronterizo.

«Se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú», dijo a la prensa el ministro chileno de Seguridad, Luis Cordero, sin precisar un número.

El ultraconservador Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, promete expulsar a los 330.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a quienes vincula con la ola de inseguridad.

«A los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. (…) Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia», dijo Kast en un video publicado este viernes en sus redes sociales.

Del lado peruano, el presidente interino José Jerí, dijo este viernes en X que convocó una reunión extraordinaria de ministros para declarar «el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las fuerzas armadas en su vigilancia» en la frontera con Chile.

En abril de 2023 Perú decretó durante dos meses el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de migrantes de Chile, a quienes se les exige documentación en regla para ingresar.

Las Fuerzas Armadas apoyaron entonces las tareas de la policía en el control interno.

