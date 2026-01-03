Decenas de personas salen de mayor complejo militar venezolano tras explosiones en Caracas

2 minutos

Caracas, 3 ene (EFE).- Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EEUU de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela.

Una de las explosiones, de las que el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a EEUU, que, por su parte, todavía no se ha pronunciado oficialmente, ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató EFE.

Inmediatamente, habitantes de edificios residenciales dentro de la instalación militar empezaron a bajar por las escaleras, varios de ellos para tratar de salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, en su mayoría repletos de personas que huían del lugar por temor a nuevas explosiones.

Un militar ordenaba a los conductores apagar las luces de los autos, que hacían cola para salir por una de las principales entradas del complejo militar.

Dentro de uno de los vehículos, una pareja se dirigía a otra zona de Caracas donde se encontraban familiares, mientras la mujer oraba por la protección de su vivienda y el hombre conversaba con parientes para saber cómo se encontraban.

En el centro de Caracas, donde están ubicadas buena parte de las instituciones públicas, había electricidad y sus avenidas y calles estaban en su mayoría casi vacías, con pocos vehículos transitando y algunas personas fuera de sus casas o caminando en las aceras.

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció en un comunicado una «gravísima agresión militar» por parte de EE.UU. en localidades civiles y militares de Caracas y los estados cercanos Miranda, Aragua y La Guaira, lo que, advirtió, pone «en grave riesgo la vida de millones de personas».

Según el texto oficial, Maduro ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, con el fin de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».

Por otra parte, según el canal CBS News, que cita a fuentes de la Administración estadounidense, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares. EFE

