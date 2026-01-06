Decenas de personas son evacuadas por incendios forestales en la Patagonia de Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 6 ene (EFE).- Decenas de personas fueron evacuadas este martes por los incendios forestales que azotan a la región de la Patagonia de Argentina, en el sur del país, que ya arrasaron miles de hectáreas de bosques y campos de producción agropecuaria.

De acuerdo con datos difundidos por la Agencia Federal de Emergencias, permanecen activos tres focos de incendio en las provincias de Chubut y Santa Cruz, mientras que otros siete, localizados en esas mismas jurisdicciones y en Río Negro, fueron contenidos o controlados en las últimas horas en la región patagónica de Argentina.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes un alerta por peligro extremo de incendios en esas mismas provincias para el resto de la semana.

Las tareas de combate se ven dificultadas por la sequía extrema, la falta de precipitaciones y los vientos constantes, que favorecen la propagación del fuego, el cual continúa fuera de control.

En Chubut, un incendio forestal inició este lunes al mediodía en Puerto Patriada, una villa turística del norte de la provincia, donde arrasó con viviendas, varios vehículos y obligó a evacuar a cientos de visitantes y residentes ante el avance de las llamas.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó a medios locales que decenas de pobladores fueron evacuados en vehículos en las últimas horas, sin que hubieran heridos.

Trabajan en el lugar 53 brigadistas y personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Gendarmería, Bomberos Voluntarios (de Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, Trevelin) y Policía Provincial, y se utilizaron cuatro aviones hidrantes para contener el fuego.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó este martes en un posteo en la red social X, tras recorrer la zona de los incendios, que la provincia tiene «tolerancia cero» ante cualquier «intento de daño o amenaza a los vecinos de la Cordillera», en referencia al posible origen intencional de los focos.

Otro incendio continúa activo este martes en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, donde las autoridades afirmaron que las llamas ya afectaron alrededor de 340 hectáreas de pastizales, arbustos y matorrales.

En el operativo en Santa Cruz intervienen actualmente unas 30 personas, entre brigadistas que trabajan en la línea de fuego y personal destinado a tareas de logística y abastecimiento de agua, con base operativa en el pueblo de El Chaltén. EFE

