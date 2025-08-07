Declaran en busca y captura al exgobernador de la región rusa de Cheliábinsk

2 minutos

Moscú, 7 ago (EFE).- El Ministerio del Interior de Rusia incluyó hoy en su lista de personas en busca y captura al exgobernador de la región rusa de Cheliábinsk Boris Dubrovski por un delito que no se precisa.

Dubrovski, de 67 años, fue gobernador de la región de Cheliabinsk, en el sur de los montes Urales, entre 2014 y 2019, y dejó el cargo después de que el Servicio Federal Antimonopolio estableciera que había coludido con grandes empresas para la realización de obras viales multimillonarias.

Por ese motivo fue incoada un causa penal a la que posteriormente se dio carpetazo.

Según la agencia regional de noticias URA.ru, este año varios funcionarios de la región de Cheliábinsk, incluidos un exministro de Obras Viales y el titular de esa cartera fueron detenidos por un caso de corrupción.

En los últimos meses las autoridades rusas han lanzado una verdadera purga contra ex altos funcionarios.

El 24 de julio pasado la policía detuvo al exgobernador de la región de Tambov Maxim Egórov como sospechoso de recibir un soborno por parte de un exdirectivo de la filial regional de Gazprom.

El día anterior el Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó de la detención del exgobernador de la región de Cheliábinsk Alexandr Bogachov por abuso de poder.

Esa misma semana fue detenido el vicegobernador de Briansk, Nikolái Simonenko, acusado de estar envuelto en un caso de malversación de fondos para la construcción de defensas en la frontera con Ucrania.

En junio fue detenido el vicegobernador de Bélgorod, Rustem Zainulin, por un caso similar.

Meses atrás también fue detenido el exgobernador de Kursk Alexéi Smirnov también por corrupción debido a contratos relacionados con la fortificación de la región fronteriza con Ucrania. EFE

mos/ah