Decomisan en Honduras 170 kilos de cocaína valorados en 1,6 millones de dólares

Tegucigalpa, 4 mar (EFE).- Las autoridades de Honduras decomisaron este miércoles unos 170 kilos de cocaína, con un valor estimado en 1,6 millones de dólares, durante una operación en el sur del país en la que fue detenido un hombre, informó la Policía Nacional.

El cargamento fue localizado durante la inspección de un vehículo en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, según un informe de la Policía hondureña.

Agregó que el alijo, valorado en más de 42,8 millones de lempiras (1,6 millones de dólares), era transportado en un vehículo tipo «pick up», cuyo conductor – que no ha sido identificado- fue detenido para la investigación por este caso.

La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Los paquetes de droga estaban marcados con el logo de un elefante y una estrella con el número 7 y, según estimaciones policiales, el decomiso equivale a más de un millón de dosis.

El detenido y la droga serán trasladados a Tegucigalpa, la capital del país centroamericano, para continuar con la inspección y verificación de la droga, de acuerdo a la Policía hondureña.

La incautación del cargamento se registró apenas unas horas antes de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, juramentará como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) al general retirado Ramiro Muñoz, quien hasta mediados de julio de 2025 se desempeñaba como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Por su posición geográfica, Honduras, principalmente el Caribe, es utilizado por narcotraficantes internacionales que envían cargamentos, especialmente de cocaína, a Estados Unidos, en avionetas y embarcaciones rápidas.

Honduras decomisó el año pasado 1.562 kilos de cocaína y destruyó al menos un millón de arbustos de hojas de coca, según cifras de las autoridades. EFE

