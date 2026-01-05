Defensa Civil de Gaza suspende respuesta de emergencia por falta de combustible y equipos

Jerusalén, 5 ene (EFE).- La Defensa Civil de Gaza anunció este lunes la suspensión de su respuesta de emergencia para eliminar los peligros derivados de edificios bombardeados, debido a la escasez de combustible y a la falta de equipos de rescate operativos.

«Estamos obligados a eliminar los peligros, pero lamentablemente no podemos responder debido al agotamiento de la mayoría de los suministros de combustible y a los daños sufridos por gran parte del equipo disponible en las gobernaciones», denunció el organismo en un comunicado.

En su nota, Defensa Civil explicó que desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre sus equipos han retirado escombros y muros de hormigón de unos «3.445 edificios y viviendas» dañados por los bombardeos israelíes, que suponían un riesgo para la población residente y para personas desplazadas en distintas zonas de la Franja.

La institución señaló que mantiene actualmente unas 1.560 llamadas de emergencia pendientes relacionadas con estructuras dañadas por los bombardeos, a las que no puede atender por el agotamiento de la mayoría de los suministros.

La Defensa Civil añadió que los recursos con los que cuenta ya eran «muy limitados e insuficientes», y que solo permitían cubrir alrededor del 30 % del total de las solicitudes de asistencia.

La Dirección General del organismo advirtió de que la vida de miles de personas que residen en estos edificios, así como de desplazados que viven en tiendas instaladas en los alrededores, «corre grave peligro» ante la paralización de los llamamientos humanitarios.

Asimismo, instó a los países garantes del alto el fuego a actuar para cubrir las necesidades de la respuesta humanitaria y a presionar a Israel para que permita la entrada de combustible y del equipamiento necesario, con el fin de que los equipos puedan cumplir con su labor «humanitaria y moral».

Los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado además más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

La zona al oeste de las tropas, donde todavía hay milicianos de Hamás y donde han sido hacinados los más de dos millones de gazatíes, ya ha sido aludida por algún ministro israelí como la «antigua Gaza», frente a lo que califican de la «nueva Gaza» ahora bajo su dominio.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 71.386 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171. 264 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los datos compartidos por Sanidad gazatí. EFE

