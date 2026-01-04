Defensas antiaéreas rusas derriban 25 drones ucranianos cerca de Moscú

1 minuto

Moscú, 4 ene (EFE). – Las defensas antiaéreas rusas derribaron en tres horas 25 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó en Telegram el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

Sobianin publicó varios mensajes comunicando la neutralización de los aparatos no tripulados que pretendían atacar objetivos en Moscú.

La situación obligó a modificar las operaciones en los principales aeropuertos capitalinos y aplazar unos 200 vuelos.

La víspera, Sobianin informó de 21 drones enemigos destruidos antes de penetrar en el espacio aéreo de la capital.

Se trata del cuarto día consecutivo de ataques de drones ucranianos contra la capital rusa.EFE

mos/jlp