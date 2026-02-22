Defensas antiaéreas rusas derriban 71 drones ucranianos en regiones fronterizas

Moscú, 22 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas han derribado este domingo 71 drones en las regiones fronterizas con Ucrania, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el parte de guerra, 52 aparatos no tripulados fueron abatidos sobre los cielos de Briansk; 18 en la región de Bélgorod y uno sobre Kursk.

Las baterías antiaéreas habían derribado durante la pasada noche 86 drones enemigos en ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, la región más castigada con diferencia fue con 29 ataques la fronteriza Bélgorod, martilleada desde hace meses con drones y misiles por el ejército ucraniano.

El ejército ucraniano atacó el sábado la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, unos 1.000 kilómetros al este de Moscú y a más de 1.500 de la frontera, según el Estado Mayor de Ucrania.

En el ataque contra la ciudad de Votkinsk, según Kiev, no se utilizaron drones, como informaron las autoridades rusas, sino misiles de crucero FP-5 Flamingo.EFE

