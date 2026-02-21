Defensas antiaéreas rusas derriban 89 drones ucranianos sobre nueve regiones del país

Moscú, 21 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche y esta mañana un total de 89 drones ucranianos sobre nueve regiones del país y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Según el parte de guerra, 24 drones fueron abatidos en los cielos de la región sureña de Krasnodar y 22 sobre las regiones fronterizas de Kursk, Rostov y Bélgorod.

Además, nueve golpearon Crimea y el resto atacaron objetivos en las regiones de Samara, Sarátov, Ástrajan (mar Caspio), Volgogrado y Vorónezh, causando daños de diversa gravedad.

Una docena de esos drones fueron derribados entre las 7 y las 9 de la mañana del sábado, precisa el parte.

El ejército ucraniano atacó esta noche la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, unos mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 de la frontera de Ucrania, según informó este sábado el canal de Telegram Astra.

Según el Ministerio de Sanidad local, en el ataque perpetrado supuestamente con drones resultaron heridas once personas, de las que tres han sido hospitalizadas, una de ellas de gravedad, según el portal Meduza.

El gobernador de Udmurtia, Alexandr Brechálov, informó en las redes sociales de que en el ataque fue alcanzada «una de las infraestructuras» de la república, sin especificar.

Medios ucranianos destacan que la fábrica no fue atacada con aparatos no tripulados, sino con los misiles de crucero fabricación ucraniana Flamingo.EFE

