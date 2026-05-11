Delcy Rodríguez necesitó permiso especial del Gobierno neerlandés para viajar a La Haya

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La Haya, 11 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, ha necesitado una “autorización especial” para viajar este lunes a la ciudad neerlandesa de La Haya, donde intervino en un caso que enfrenta a Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según confirmaron a EFE fuentes del tribunal.

Rodríguez, sancionada por la UE desde 2018, lo que incluye la prohibición de entrada y tránsito por territorio comunitario, incluido el espacio Schengen, ha tenido que solicitar, con ayuda del tribunal, una “dispensa temporal” al Gobierno de Países Bajos para viajar a La Haya y participar en la audiencia este lunes.

«Siempre ha necesitado esa dispensa, antes también», aseguran fuentes de la CIJ, adonde ha acudido Rodríguez en numerosas ocasiones en los últimos años para representan a Venezuela en los litigios abiertos ante este tribunal, incluido cuando era vicepresidente venezolana con Nicolás Maduro.

Las sanciones europeas contra funcionarios venezolanos fueron adoptadas por Bruselas en respuesta a la crisis política y de derechos humanos en Venezuela, y debido a esas restricciones, cualquier desplazamiento de Rodríguez a un país de la UE requiere una autorización especial o exención temporal, conocida en inglés como ‘waiver’.

Ese mecanismo permite suspender de forma limitada la prohibición de viaje cuando existen obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas, lo que incluye la participación en reuniones multilaterales, actividades ante organismos internacionales o comparecencias ante tribunales internacionales.

En el caso de La Haya, sede de la CIJ y otros tribunales internacionales, Países Bajos puede conceder permisos especiales -una autorización puntual y limitada- para garantizar el funcionamiento de instituciones internacionales establecidas en su territorio.

La presidenta encargada de Venezuela ha sido invitada por España a participar en la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid el 4 y el 5 de noviembre, aunque, según aseguró este lunes la propia Rodríguez a EFE, “aún es temprano” para anunciar su decisión sobre su participación en ese encuentro.

Preguntado sobre si es necesario activo algún tipo de excepción para ese viaje a Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló esta mañana que un viaje de Rodríguez a España para esa cumbre en noviembre no sería “diferente” a la “normalidad” de su desplazamiento de hoy a Países Bajos. EFE

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