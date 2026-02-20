Delcy Rodríguez pide revisar casos no contemplados en amnistía aprobada en Venezuela

Caracas, 19 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia que revisen los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos que abarca periodos específicos de crisis en el país suramericano entre 2002 y 2025. EFE

