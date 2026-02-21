Delcy Rodríguez recibe en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia

1 minuto

Caracas, 20 feb (EFE).- La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre «temas de interés para ambas naciones», informó el equipo de prensa de la Presidencia venezolana.

El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar «próximamente» una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.

Palma y su equipo fue recibido por la líder chavista en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, sin que se conozca de momento los temas sobre los conversaron. EFE

