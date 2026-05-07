Demócratas cuestionan que el Gobierno Trump retire visas a directivos del Diario La Nación

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Washington, 7 may (EFE).- El partido demócrata de Estados Unidos cuestionó este jueves la decisión de la Administración del presidente, Donald Trump, de retirar las visas a miembros de la Junta Directiva del periódico La Nación de Costa Rica.

El Comité del Partido Demócrata para Asuntos Exteriores ha señalado en un mensaje en la red X que «esta acción contra La Nación por parte del Departamento de Estado de (Marco) Rubio es el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados, no los del pueblo estadounidense».

Los demócratas añadieron en su mensaje que «Estados Unidos solía defender la libertad de prensa. Pero esta Administración la ataca».

El pasado 2 de mayo, la Junta Directiva del periódico costarricense informó que Estados Unidos había revocado la visa de turista a varios de sus miembros, sin aportar ninguna explicación previa.

Los congresistas demócratas respondieron a una publicación de la periodista Vera Bergengruen, de The Wall Street Journal, quien compartió en su cuenta de X un artículo que reseñaba la retirada de las visas.

«Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas», aseguró La Nación en un comunicado oficial.

Y añadieron que, «sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones». EFE

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