Demócratas piden a Trump revertir despedido de la responsable de estadísticas de empleo

2 minutos

Washington, 13 ago (EFE).- Un grupo de 87 legisladores demócratas, liderados por el congresista Greg Casar, urgió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a revertir el despido de la encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por el temor a que sus acciones politicen y afecten la inversión en el país.

El despido de Erika McEntarfer fue catalogado por los demócratas como una decisión «que podría perjudicar la creación de empleos y reducir la inversión de Estados Unidos».

Los firmantes de la carta alertaron de que retirar a expertos técnicos por razones políticas mina la credibilidad del sistema estadístico nacional.

«El acceso a datos confiables no es un asunto partidista», apuntaron.

El pasado 1 de agosto, Trump despidió a McEntarfer, justo tras un reporte laboral que mostró una desaceleración en la creación de empleo y una fuerte revisión a la baja en los datos de mayo.

En un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, el republicano denunció sin pruebas que los datos estaban «manipulados» y afirmó que se trataba de una funcionaria de la anterior Administración de Joe Biden que favorecía intereses demócratas.

Expertos en economía y exfuncionarios del BLS calificaron el despido de «infundado» y advirtieron sobre el riesgo de socavar la credibilidad del sistema estadístico federal, considerado crucial para la planeación de políticas públicas y la toma de decisiones en los mercados.

Los demócratas subrayaron que decisiones como el despido de McEntarfer podrían generar incertidumbre entre inversionistas y empleadores, al comprometer la calidad y confiabilidad de los datos que utilizan para tomar decisiones estratégicas. EFE

dte/er/ad