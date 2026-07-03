Demandan a la plataforma de reventa StubHub por incumplir con las boletas del Mundial

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Los Ángeles, 2 jul (EFE).- Aficionados en Estados Unidos demandaron a la plataforma de reventa de boletos StubHub por no cumplir con los pedidos y cancelar las entradas adquiridas por los fanáticos que se quedaron sin poder asistir a los juegos del Mundial de fútbol.

La demanda de 25 páginas presentada por Julia Reeker Moghal y Reuben Renteria, ambos residentes de California, alega que la plataforma utiliza prácticas de venta «falsas y engañosas» al no cumplir con los pedidos de entradas para los partidos de la primera ronda del mundial.

StubHub funciona como un mercado donde personas que tienen boletos y ya no pueden asistir pueden revenderlos, mientras que otros usuarios pueden comprarlos.

La querella alega que StubHub tergiversa su autoridad para vender entradas de la Copa del Mundo y mantiene prácticas comerciales engañosas.

En la querella legal presentada en un tribunal federal de Nueva York, Moghal y Rentería argumentan que compraron entradas para el torneo, solo para descubrir que estas “no existían, habían sido revocadas sin previo aviso o habían desaparecido» debido a lo que la FIFA denomina infraestructura digital deficiente.

“Los demandantes y los miembros del grupo viajan miles de kilómetros para asistir a los partidos, se encuentran con que no hay entradas disponibles, a pesar de haberlas pagado», se lee en la demanda.

Los aficionados gastaron cantidades considerables de dinero en vuelos, hoteles y otros gastos de viaje, confiando en que habían conseguido entradas a través de la plataforma.

«Esto representa un nuevo punto bajo para una industria de venta de entradas deportivas plagada, una y otra vez, de problemas relacionados con la protección del consumidor, en detrimento de los aficionados que hacen que el deporte sea algo especial», señaló la demanda.

Los demandantes buscan una indemnización por daños y perjuicios para los clientes afectados y solicita al tribunal que certifique el caso como una demanda colectiva. EFE

amv/gpv