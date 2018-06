(it)

Hoy día la moneda se emite principalmente por los bancos comerciales y no, como cree mucha gente, por los bancos centrales, lo cual favorece la ...

Por el contrario, los bancos comerciales no podrían ya emitir moneda escritural, sino solo prestar dinero que previamente hubiera sido puesto en circulación por el banco central. El día de entrada en vigor de la nueva normativa, la moneda escritural emitida por las instituciones financieras se convertiría en moneda plena. Esa conversión se haría posible gracias a la concesión, por parte del BNS, de préstamos equivalentes a los bancos, que deberían ser reembolsados en un periodo transitorio “razonable” (de 15 a 20 años).

Los suizos rechazarían este domingo con cerca de 75 % de los votos la iniciativa 'Moneda plena' que pretendía reservar exclusivamente a la Confederación, por medio del Banco Nacional Suizo (BNS), la emisión de dinero: monedas, billetes y también de dinero escritural. La iniciativa popular 'Por un dinero a prueba de crisis: ¡la emisión de moneda reservada a la banca nacional! (Iniciativa moneda plena)', había sido lanzada y apoyada por economistas, especialistas en finanzas y emprendedores, con el objetivo de introducir un sistema monetario más seguro. La iniciativa 'Moneda plena' proponía una reforma global del sistema monetario mediante una modificación sustancial del artículo 99 de la Constitución Federal. En el futuro, la emisión de dinero –monedas, billetes y también dinero escritural- estaría reservada exclusivamente a la Confederación por medio del Banco Nacional Suizo (BNS). Al mismo tiempo, la moneda escritural al ser emitida por el banco central pasaría a ser un medio de pago legal.