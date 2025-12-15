Denuncian a la productora de ‘Kingsman’ por ceder clip sin permiso para gira de Elton John

Londres, 15 dic (EFE).- Marv Studios, la productora fundada por el director británico Matthew Vaughn, ha sido demandada por dos especialistas que afirman que un clip de ‘Kingsman: El Circulo Dorado’ (2017) fue cedido sin autorización para la gira de despedida de Elton John, según informó el medio especializado Deadline este lunes.

Los dobles de acción Theo Morton y Douglas Robson, respaldados por el sindicato de actores Equity, reclaman a la sociedad mercantil de Marv, Marv Bespoke Productions Limited, una indemnización de 100.000 libras esterlinas (113.887 euros) por lucro cesante por el uso del vídeo de 18 segundos de ‘Kingsman’ en el que aparece Elton John en diversas ocasiones y formatos.

De acuerdo con Deadline, Morton y Robson afirman que el vídeo, en el que el cantante británico parece pelear con un grupo de delincuentes, a patadas y puñetazos, fue utilizado sin permiso en las 330 actuaciones en directo de la gira de despedida de John ‘Farewell Yellow Brick Road’, entre 2018 y 2023, además de en un programa del concierto en Disney+ o su actuación en Glastonbury en la BBC.

«Toda esta explotación de este material se ha realizado sin el consentimiento previo de los artistas. Por lo tanto, su uso infringe el contrato entre los artistas y Marv», declararon Morton y Robson en su demanda ante el Tribunal Superior.

Si bien Marv no respondió a los comentarios de Deadline, un portavoz del sindicato Equity declaró al medio que respaldaba a los especialistas y dijo que no fueron capaces de mantener un «diálogo constructivo» con la productora, lo que los llevó a tomar «medidas legales».

Morton ha trabajado en más de 70 películas y series como especialista, incluyendo títulos como ‘Juego de Tronos’ o ‘Dunquerque’, mientras que Robson ha colaborado en cintas como ‘Guardianes de la Galaxia’ o ‘Batman’. EFE

