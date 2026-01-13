Denuncian supuesto plan para asesinar al presidente de Costa Rica

San José, 13 ene (EFE).- El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), Jorge Torres, presentó este martes ante la Fiscalía una denuncia penal por supuestas amenazas contra la vida del presidente del país, Rodrigo Chaves.

Torres indicó al medio Noticias Repretel que la DIS recibió «una información confidencial, donde alertan sobre el pago de un sicario para atentar contra la vida del presidente».

«Es por una información que recibimos de fuente confidencial de una amenaza sobre la vida del presidente de la República. Yo como funcionario público y como director de Inteligencia tengo el deber de venir a denunciar a la Fiscalía General», explicó Torres al medio.

El director indicó que no ahondará en más detalles sobre este tema porque podría dañar la investigación.

Por su parte, Casa Presidencial no ha brindado detalles sobre los hechos.

Esta denuncia se presenta en momentos en que Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, vive la campaña rumbo a las elecciones del próximo 1 de febrero en las que los costarricenses escogerán al presidente para el periodo 2026-2030.

Chaves terminará su mandato de cuatro años el próximo 8 de mayo cuando entregue la cinta presidencial al ganador de las elecciones. EFE

