Deportes Tolima sorprende al América de Cali, que ahora se centra en la Sudamericana

Bogotá, 9 ago (EFE).- Deportes Tolima dio la sorpresa este sábado al derrotar a domicilio por 0-1 al América de Cali en la sexta jornada de la Liga colombiana, la cual es liderada por Junior con 13 puntos.

El revés para los Escarlatas fue un duro golpe que los deja en una situación anímica complicada de cara al partido del próximo martes contra Fluminense, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El tanto que le dio los tres puntos al Deportes Tolima fue obra de Juan Pablo Nieto, quien aprovechó un balón que la defensa no supo despejar. Esto ocurrió a los 27 minutos de juego en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Los tolimenses resistieron hasta el pitido final para alzarse con los tres puntos, lo que les permitió ascender a la cuarta posición, a falta de otros resultados.

Entretanto, América bajó a la casilla 17 del torneo colombiano, el cual es disputado por 20 equipos.

Victoria costosa

En uno de los partidos adelantados de la jornada, Atlético Nacional goleó el viernes por 3-0 a Alianza. Sin embargo, la victoria le salió cara porque el delantero uruguayo Facundo Batista sufrió una fractura de tabique.

Batista marcó un gol, pero al minuto 55 tuvo que abandonar el campo de juego tras sufrir un choque con un jugador contrario. Su entrenador, el argentino Javier Gandolfi, confirmó la lesión del atacante y dijo que podría estar fuera de la cancha entre cuatro y seis semanas.

De momento, la lesión deja a Batista fuera de la nómina que el Atlético Nacional presentará el próximo martes ante Sao Paulo, en los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Con este triunfo, el ‘Rey de copas’ llegó a once puntos, a dos de Junior, que lidera la liga colombiana.

Millonarios, por su parte, empató 3-3 con el Deportivo Cali en un partido disputado en Bogotá, en el que Andrés Llinás sufrió una fractura de tobillo.

El portero uruguayo Guillermo de Amores también dejó el campo de juego por una conmoción cerebral. El departamento médico de Millonarios informó que el jugador está bajo observación médica.

El encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali era especial porque ambos equipos pasan por un mal momento futbolístico y necesitaban ganar para salir de la parte baja de la tabla.

Ahora, el Deportivo Cali tiene seis puntos de 18 posibles, mientras que Millonarios logró su primer punto en cuatro partidos.

En otro compromiso, Once Caldas igualó 1-1 con Águilas Doradas.

La sexta jornada continúa este domingo con los partidos entre Envigado-Junior, Fortaleza-Deportivo Pereira y Llaneros-Independiente Medellín. EFE

