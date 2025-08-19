The Swiss voice in the world since 1935

Deportivo Cuenca apunta al hexagonal y hunde a Vinotinto

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- El Deportivo Cuenca se ratificó este lunes como uno de los candidatos para estar en el hexagonal final de la primera división de Ecuador al ganar este lunes por 2-0 al Vinotinto, que cayó al penúltimo puesto al cierre de la vigésima quinta fecha.

El argentino Alexis Rodríguez y el ecuatoriano Luis Gustavino convirtieron los goles de Cuenca, que suma 39 puntos y es cuarto.

Vinotinto ocupa el decimoquinto puesto con 24 unidades.

El partido marcó la despedida del entrenador argentino Juan Grabowski, afectado por los decepcionantes resultados que mantienen a Vinotinto al borde del descenso a la segunda división.

Deportivo Cuenca quedó a 5 puntos de Liga de Quito y de Barcelona, que tienen 44 unidades, contra los 53 del líder Independiente del Valle.

Mientras que el Libertad y el Aucas, con 38 puntos cada uno, y por diferencia de goles, quedaron en el quinto y sexto puesto de la tabla de posiciones, respectivamente y, si bien el Orense también quedó con 38 unidades, pasó al séptimo lugar.

La clasificación de goleadores es liderada por el ecuatoriano Byron Palacios, de Universidad Católica, con 16. Le siguen Daniel Valencia del Manta con 14 y del argentino Rafael Monti, del Vinotinto, con 13. EFE

