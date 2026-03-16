Describen una nueva mosca en la Amazonía ecuatoriana que imita a las abejas sin aguijón

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Quito, 16 mar (EFE).- Un grupo de investigadores describieron en Ecuador una nueva especie de mosca de las flores que habita en la provincia amazónica de Napo e imita a las abejas sin aguijón, lo que posiblemente les ayuda a evitar depredadores.

La especie, denominada ‘Ubristes mirabilissimus’, pertenece a la familia ‘Syrphidae’, conocidas como moscas de las flores, un grupo que suele desempeñar importantes roles ecológicos como polinizadores, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) en un comunicado.

El insecto mide entre 12 y 14 milímetros y presenta un cuerpo oscuro con rasgos morfológicos que lo hacen parecer una abeja del género Trigona. Esta similitud incluye la forma del abdomen, antenas alargadas y patas posteriores robustas con estructuras que recuerdan a las que utilizan las abejas para transportar polen.

Los ejemplares analizados fueron recolectados en bosques tropicales de la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana, a altitudes cercanas a los 500 y 590 metros.

Hasta ahora, la especie solo se ha registrado en dos localidades separadas por unos 35 kilómetros.

La mosca fue descrita por los científicos Menno Reemer y Ximo Mengual, que forman parte del Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos; al Inabio, en Ecuador, y al Museo Koenig, en Alemania.

El nombre de la nueva especie hace referencia al término latino mirabilis, que significa «maravilloso» o «extraño», una denominación elegida por los autores al considerar que se trata de la especie de Ubristes más llamativa conocida hasta ahora.

Los científicos señalaron que este tipo de moscas es difícil de encontrar y a veces pueden pasar desapercibidas en la naturaleza.

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la «influencia de las corrientes oceánicas en sus costas». EFE

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