Desmantelan en Brasil una trama de narcotráfico en la Amazonía con funcionarios

São Paulo, 20 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Brasil lanzaron este viernes una operación para desmantelar un esquema de tráfico de drogas en la región amazónica fronteriza con Colombia y Perú en la que participaban funcionarios de los tres poderes.

Los agentes detuvieron a por lo menos 13 personas sospechosas y ejecutaron 24 órdenes de registro en siete estados del país.

La organización delictiva, en la que participaban funcionarios del ámbito legislativo, judicial y ejecutivo del estado de Amazonas, operó 70 millones de reales (unos 13 millones de dólares o 11 millones de euros) en un periodo de cuatro años, informó en un comunicado la institución.

Según confirmaron fuentes oficiales, el grupo criminal estaba ligado al Comando Vermelho, una poderosa facción nacida en Río de Janeiro que se ha expandido por la Amazonía en los últimos años.

Los investigadores descubrieron que los servidores públicos realizaban transacciones financieras de «alto valor» y daban apoyo logístico a la facción, además de facilitar su acceso a la Administración y a informaciones sigilosas.

«Estas conexiones eran fundamentales para mantener las actividades ilícitas», apuntó en rueda de prensa el comisario Marcelo Martins.

Durante la operación, los agentes incautaron vehículos y la justicia ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de los involucrados en la trama.

El grupo adquiría la droga en la ciudad fronteriza de Tabatinga, situada a orillas del río Amazonas, con dinero lavado a través de empresas fantasmas y posteriormente distribuía la mercancía a todo el país.

Esas empresas actuaban supuestamente en el ramo logístico, pero los investigadores se dieron cuenta de que sus transacciones no eran compatibles con el sector y que estas no iban dirigidas a otras empresas, sino a narcotraficantes y funcionarios.

El máximo responsable del grupo al margen de la ley se hacía pasar por miembro de una iglesia evangélica, que este usaba como forma de «camuflaje social» para evitar ser desenmascarado.

En un celular requisado por los investigadores, se encontraron mensajes en los que el líder afirmaba tener «personas en todos los organismos» y decía no temer ser preso porque les pagaba a todos, explicó Martins.EFE

