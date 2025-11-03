Desmantelan en Italia una banda que robaba prendas Versace para venderlas en Internet

3 minutos

Roma, 3 nov (EFE).- Ocho personas están siendo investigadas y una ya ha sido detenida bajo la acusación de haber creado una red que durante cinco años robó prendas de la marca Versace de su almacén en Novara, en el norte de Italia, para venderlas después en plataformas de ventas online, lo que les reportó casi 1,3 millones de euros.

La investigación comenzó en 2024 cuando el responsable de seguridad del almacén de Versace en Novara, donde se guardan todas las prendas antes de ser enviadas a los minoristas de todo el mundo, acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de numerosas prendas, informó este lunes el diario ‘La Stampa’.

Explican que una de las empleadas de Versace notó que justo cuando las prendas desaparecían del almacén, aparecían poco después en dicha plataforma de ventas de artículos nuevos que aún no se distribuían en las tiendas oficiales e incluso varios productos ‘prototipo’ a un precio al menos un 50 % inferior al precio de mercado.

De esta manera, se pudo identificar a tres italianos de 52, 34 y 26 años, residentes en la provincia y que trabajaban para la multinacional de logística Gxo Logistics, quienes tenían acceso exclusivo al almacén y se encargaban de precintar los paquetes con cinta adhesiva de la marca.

Según la acusación, los tres empleados presuntamente robaron varios artículos durante el transporte y se los entregaron a un italiano de 28 años con antecedentes penales, considerado el cabecilla de la banda y que fue detenido.

El detenido revendía los artículos a través de plataformas de venta en línea populares con la ayuda de otras personas que creaban cuentas falsas.

Se estima que la reventa de los bienes generó aproximadamente 1,3 millones de euros, con pérdidas financieras para la prestigiosa casa de moda estimadas en más de 2 millones de euros.

Según explica el diario ‘La Stampa’, los miembros de esta banda presumían en sus redes sociales con algunas de estas prendas y un alto nivel de vida.

En el garaje de un familiar del detenido, la Policía encontró tres relojes de lujo y sobres con dinero en efectivo, mientras se investiga la compra de un coche valorado en 40.000 euros y de una casa al contado, y otros ingresos no justificados.

Uno de los empleados confesó, explica el diario: «Entraba al almacén durante mi hora de almuerzo porque estaba solo. Les sacaba fotos a las prendas. Se las enviaba al jefe y él elegía lo que quería. Le entregaba la ropa y me daba el 15 o el 20 % de las ventas. Llegué a ganar hasta 8.000 euros al mes. Saldé mis deudas y me construí una villa con piscina. No nos pillaron, sobre todo porque teníamos cinta adhesiva de la marca Versace. Sacaba la ropa de las cajas, la metía en otra caja y la sellaba con cinta adhesiva». EFE

ccg/ah