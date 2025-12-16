Desmantelan en Italia una red que estafaba a ancianos con falsas emergencias familiares

2 minutos

Roma, 16 dic (EFE).- La policía italiana ha desmantelado una red dedicada a estafar a ancianos en todo el país mediante falsas emergencias familiares, que se ha saldado con 21 detenidos que habrían obtenido más de 300.000 euros en beneficios ilícitos, informó la Fiscalía de Nápoles (sur).

Según la Fiscalía, el grupo actuaba con una estructura definida: las víctimas recibían llamadas de falsos agentes de policía o supuestos abogados que les informaban de un grave accidente de tráfico provocado por un hijo o nieto, exigiendo el pago inmediato de una supuesta fianza para evitar su arresto.

Mientras los “telefonistas” mantenían a los afectados en línea, otros miembros de la organización acudían a sus domicilios para recoger el dinero en efectivo o en joyas, un botín que luego era trasladado a Nápoles por los “correos”, detallaron los investigadores.

De los 21 sospechosos, 15 ingresaron en prisión preventiva, dos quedaron bajo arresto domiciliario y otros cuatro fueron sometidos a la obligación de residencia y de comparecencia ante la policía judicial, acusados de asociación delictiva, estafa agravada, receptación, blanqueo y autoblanqueo de capitales.

La operación se desarrolló de forma simultánea en varias provincias italianas, entre ellas Nápoles, Palermo, Brescia y Pavia.

La investigación ha constatado al menos 33 estafas (27 consumadas y seis en grado de tentativa) entre mayo de 2024 y enero de 2025 en varias regiones italianas, entre ellas Liguria, Lombardía, Véneto (norte), Lacio (centro), Campania, Calabria y Sicilia (sur).

La organización operaba desde al menos un apartamento y un alojamiento turístico en Nápoles, utilizados como centros de llamadas, y contaba con el apoyo de dos orfebres locales encargados de valorar y reciclar las joyas sustraídas, además de invertir el dinero en inmuebles y en una agencia de apuestas para su blanqueo.

Durante las pesquisas, los carabineros (policía militarizada italiana) se incautaron de más de 260.000 euros en efectivo, vehículos, un laboratorio orfebre ilegal, una vivienda y una agencia de apuestas, además de recuperar aproximadamente 150.000 euros en dinero y joyas. EFE

