Destituyen al presidente del Corinthians acusado de corrupción

São Paulo, 9 ago (EFE).- Los socios del Corinthians, uno de los mayores equipos de fútbol de Brasil, votaron este sábado a favor de destituir del cargo al presidente, Augusto Melo, acusado de corrupción, según informó el club en una nota.

De acuerdo con datos del comunicado, en el escrutinio, que se realizó a puerta cerrada, el 69 % de los votos fueron a favor de ratificar su destitución.

Melo había sido temporalmente destituido de la presidencia en mayo por el Consejo Deliberativo del club, luego de que se conozca que la Policía Civil del estado de São Paulo lo denunció por supuestas irregularidades en un contrato de patrocinio.

Ahora, el primer vicepresidente del Corinthians, Osmar Stábile, se mantendrá temporalmente ejerciendo la presidencia hasta que el Consejo Deliberativo defina una fecha para elegir al sucesor que va a terminar el actual mandato, que acaba en 2026.

La Policía Civil del estado de São Paulo denunció en mayo a Melo por unas supuestas irregularidades en un contrato de patrocinio con la empresa de apuestas digitales ‘Vai de Bet’.

Según los investigadores, parte del dinero pagado por la empresa fue transferida por el club a una compañía vinculada al PCC, el mayor grupo criminal del país, acusación que el dirigente deportivo ha negado en reiteradas oportunidades.

El mes pasado, la Justicia de São Paulo aceptó la denuncia del Ministerio Público y procesó a Melo y a otros exdirigentes del club y empresarios por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y robo.

Durante la gestión de Melo, Corinthians ha cosechado resultados mediocres tanto en competiciones nacionales como internacionales. EFE

