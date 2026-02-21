Destruyen campamentos rústicos de minería ilegal en una reserva natural costera de Perú

Lima, 20 feb (EFE).- Las autoridades de Perú destruyeron nueve campamentos rústicos, un socavón y herramientas usadas para la minería ilegal en la Reserva Nacional San Fernando, en el departamento de Ica (sureste), informaron este viernes fuentes oficiales.

La Reserva Nacional San Fernando fue creada en 2009 y tiene una extensión de 154.716,37 hectáreas, ubicadas en los distritos de Santiago, Changillo, Nazca y San Juan de Marcona, en el departamento de Ica.

Su territorio comprende zonas de desierto, ríos, playas, humedales estacionales, lomas costeras y acantilados, además de restos arqueológicos, con una rica biodiversidad en la que se incluyen lobos de mar, nutrias, pingüinos y cetáceos, además de guanacos y cóndores que descienden desde los Andes hasta la franja marina.

La operación fue realizada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Material Ambiental (FEMA), con el soporte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), señaló este organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con los datos oficiales, la intervención se realizó en el cerro Huaricangana, en la provincia de Nasca, donde también se destruyeron bidones de agua y combustible usados por la minería ilegal, así como un socavón abierto en la zona.

El Sernanp remarcó que la erradicación de la minería ilegal en esta área natural protegida «es fundamental», ya que es uno de los pocos ecosistemas de desierto costero peruano que cuenta con las ‘tillandsiales’, unas especies de plantas que sirven de alimento para los guanacos (camélidos salvajes) que atraviesan el lugar.

Agregó que el Estado peruano «reafirma su compromiso de continuar su lucha frontal contra los delitos ambientales» y que estas acciones se hacen de manera permanente «con el objetivo de aliviar la presión generada por la minería ilegal en estos sectores».EFE

