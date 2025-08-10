Detenida en Marruecos una activista por publicar foto con expresión ofensiva religiosa

The Swiss voice in the world since 1935

Rabat, 10 ago (EFE).- La activista feminista marroquí Ibtissam Betty Lachgar fue puesta este domingo bajo custodia policial tras publicar una foto en su cuenta en las redes sociales en la que aparece vistiendo una camiseta con frases consideradas ofensivas hacia Dios.

De acuerdo con un comunicado del fiscal del rey ante el Tribunal de Primera Instancia de Rabat, la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación sobre el asunto. Insultar la divinidad es considerado un delito en Marruecos.

La misma fuente indica que la imagen publicada fue acompañada de «una publicación que contiene un insulto a la religión islámica».

«Dado el carácter imperioso de la investigación se decidió poner a la persona implicada bajo custodia policial», se lee en la nota.

La misma fuente añadió que se tomarán «las medidas legales correspondientes en función de los resultados de la investigación una vez que esta haya concluido».

Betty Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales (MALI), publicó el pasado 31 de julio en su cuenta en las redes sociales una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión en árabe y en inglés: «Allah is lesbian» (Alá es lesbiana), y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba el islam de «fascista» y «misógina».

La publicación de Lachgar provocó reacciones desaprobatorias en las redes sociales. Numerosos internautas expresaron su indignación por el contenido y pidieron que se tomaran medidas legales contra la activista.

MALI es conocido por iniciativas consideradas como provocadoras en Marruecos, como la organización en 2013 de la celebración de «un beso colectivo» u otras en defensa de las libertades individuales. EFE

