Detenida la hermana de un director de Pemex por presunto lavado de dinero

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Ciudad de México, 2 jul (EFE).- La Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció este jueves la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita por su presunta participación en el caso Agronitrogenados.

El caso se remonta a 2014, cuando Petróleos Mexicanos compró la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa petrólífera estatal.

La Fiscalía sostiene que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero.

La institución informó en un comunicado que agentes federales cumplimentaron una orden de de detención en contra de Gilda Lozoya en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

La FGR afirmó que la detenida «probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita», al tiempo que ratificó que la investigación la vincula con dicho caso.

Según la Fiscalía, la mujer «está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio ‘N'».

La dependencia agregó que, de acuerdo con su investigación, «los recursos recibidos y administrados por Gilda ‘N’, posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida».

Por último, la FGR informó que la detenida quedó a disposición del juez federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica.

La detención ocurre mientras Emilio Lozoya, exdirector de Pemex entre 2012 y 2016), continúa afrontando procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, por los cuales sigue bajo arresto domiciliario. EFE

mjc/csr/rcf