Detenido en Dubái el presunto cabecilla del clan criminal irlandés de los Kinahan

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Dubái/Londres, 17 abr (EFE).- El presunto cabecilla del clan criminal irlandés de los Kinahan, que lleva a cabo de actividades de tráfico de drogas y de lavado de dinero, y que tiene presencia en España, ha sido detenido en Dubái (Emiratos Árabes Unidos, EAU) tras una orden de la justicia irlandesa.

En un comunicado oficial, la oficina de medios del Gobierno de Dubái informó de la detención de D.J.K, de nacionalidad irlandesa, por su presunta pertenencia a una organización criminal, y que medios de comunicación irlandeses identificaron como Daniel Joseph Kinahan, promotor de boxeo y presunto jefe operativo del clan, que se encontraba fugitivo en el país.

El arresto se produjo el pasado 15 de abril, apenas 48 horas después de que la Fiscalía General de Dubái emitiera la orden de arresto a petición de las autoridades irlandesas, que enviaron un expediente judicial que detallaba los cargos contra el sospechoso y su presunto papel dentro de la banda.

Según la nota, la Policía de Dubái llevó a cabo intensas labores de búsqueda, investigación y vigilancia que culminaron con su captura en un breve plazo, lo que las autoridades destacan como muestra de la «alta eficiencia operativa» de las fuerzas de seguridad emiratíes.

El detenido será sometido a los procedimientos legales previos a una posible extradición a Irlanda, en el marco de la estrecha cooperación entre Emiratos y las autoridades irlandesas.

La Policía irlandesa (Garda) informó en un comunicado remitido a EFE que por el momento, la detención del ciudadano irlandés -al que evitaron confirmar como Kinahan- en relación con «presuntos delitos graves de delincuencia organizada» sigue siendo un asunto que compete a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.

«La detención de hoy es otra demostración sumamente importante de la necesidad de cooperación policial internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional», dijeron las autoridades irlandesas.

El Grupo Criminal Organizado Kinahan (KOGC, por sus siglas en inglés), que surgió en los años 90 en Irlanda, está considerado el cártel más poderoso de irlanda y uno de los más grandes del mundo, con presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido o España -especialmente en la Costa del Sol-.

Aunque fue fundada por Christopher Vincent Kinahan, el patriarca, su hijo Daniel Joseph Kinahan es considerado el verdadero jefe operativo de la banda, habitualmente involucrada en delitos relacionados con las drogas, incluido asesinatos, lavado internacional de dinero… así como en una guerra de pandillas en Irlanda.

En 2022, el Gobierno estadounidense llegó a ofrecer hasta 5 millones de dólares de recompensa para apresar a los líderes de los Kinahan, entre ellos, a Daniel. EFE

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