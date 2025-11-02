Detenido en la cancha e imputado un jugador uruguayo durante una tangana en Chile

2 minutos

Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- Un jugador uruguayo del equipo chileno de segunda división Deportes Copiapó fue detenido este domingo en la propia cancha por supuestamente propinar un puñetazo a un miembro del cuerpo técnico rival y llevado de inmediato ante un tribunal, que le imputó un delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los estadios y le retiró en pasaporte.

Los sucesos ocurrieron en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, de la ciudad norteña chilena de Copiapó, donde el equipo local y su rival, la Universidad de Concepción, se jugaban el ascenso a la primera división.

Tras el tercer gol, que certificaba la victoria de los visitantes, jugadores, cuerpo técnico y aficionados se enzarzaron en una violenta tangana durante la que el centrocampista uruguayo Jairo Coronel habría golpeado con dureza en el ojo a un técnico visitante, por lo que según medios locales fue arrestado y enviado a declarar ante la fiscalía de la ciudad.

Allí, el fiscal adjunto Luis Miranda Flores, le imputó cargos como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios mientras que el tribunal fijó un plazo de tres meses para la investigación y decretó como medidas cautelares la imposibilidad de abandonar el país y la prohibición de acercarse a la víctima.

«Finalmente, se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el Tribunal. Tras la audiencia de este domingo el jugador recuperó su libertad», detalló el fiscal Miranda, citado por los medios locales de Copió, ciudad situada a 800 kilómetros al norte de la capital.

El subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó, Luis Millapán, explicó, por su parte, que varios detectives emprendieron ya una serie de investigaciones en coordinación con la Fiscalía.

«Oficiales policiales llevaron a cabo una serie de indagatorias sobre el hecho, enfocadas en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones a testigos de lo sucedido, y al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien había sido previamente detenido por Carabineros», indicó el oficial, igualmente citado por medios locales.

De acuerdo con la prensa chilena, el caso supone un hecho sin precedentes en la aplicación de la citada Ley de Violencia en los Estadios a jugadores profesionales. EFE

lg-jm/laa