Detenido en Paraguay uno de los condenados por la trama golpista liderada por Bolsonaro

São Paulo, 26 dic (EFE).- El exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, fue detenido este viernes mientras intentaba huir desde un aeropuerto de Paraguay, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Vasques, condenado a 24 años y 6 meses de prisión por la Corte Suprema por participar en el complot golpista, «rompió la tobillera electrónica» que vigilaba sus movimientos, pero fue arrestado en el aeropuerto de Asunción, según las citadas fuentes. EFE

