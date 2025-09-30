Detenido en Polonia ucraniano sospechoso de participar en sabotaje de Nord Stream

The Swiss voice in the world since 1935
Cracovia (Polonia), 30 sep (EFE).- La Policía polaca detuvo este martes en las afueras de Varsovia a un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en 2022, según informó el letrado del individuo, que le identificó como Volodímir Z.

La detención se produjo en la localidad de Pruszków (centro) en base a una Orden de Detención Europea emitida por un tribunal alemán.

Según escribe la agencia polaca PAP, el sospechoso podría ser un instructor de buceo del que los investigadores alemanes creen que zarpó en septiembre de 2022 en un yate desde Rostock (norte de Alemania) para luego sumergirse y colocar las cargas explosivas en los gaseoductos.

Tymoteusz Paprocki, el abogado del detenido, declaró en el día de hoy a la emisora polaca Radio MF24 que la defensa no ve fundamento para su extradición a Alemania.

«Teniendo en cuenta la guerra a gran escala en Ucrania y el hecho de que el propietario de Nord Stream es la empresa rusa Gazprom, que financia estas acciones, la defensa no ve hoy ninguna posibilidad de presentar cargos contra nadie que haya participado en estas actividades», afirmó Paprocki.

No obstante, añadió que aún no hay certeza de que su cliente participara en la operación.

La justicia polaca iniciará este mismo martes los procedimientos para decidir sobre la extradición, una decisión que recaerá en un tribunal de Varsovia, según confirmó a EFE Piotr Skiba, portavoz de la Fiscalía de la capital polaca.

Esta detención sigue a la de otro ucraniano, Serguí Kuznetsov, en agosto en Rimini, Italia, también en relación con el sabotaje.

Kuznetsov fue arrestado mientras estaba de vacaciones con su familia y se le considera como el coordinador o el organizador de la operación.

Un tribunal de apelaciones italiano ya ha aprobado su entrega a Alemania, aunque la decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo de Italia.

El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando dos potentes explosiones dañaron tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el Mar Báltico.

Según filtraciones de la fiscalía alemana a los medios germanos, se cree que detrás del atentado estuvo un grupo de ucranianos con vínculos con los servicios secretos y las Fuerzas Armadas de Kiev, aunque no está claro hasta qué punto los altos mandos estaban al corriente de la supuesta operación para destruir la infraestructura. EFE

