Detenido un hombre sospechoso de haber originado seis incendios en Portugal

Lisboa, 12 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este martes de la detención de un hombre de 58 años en el distrito de Guarda (fronterizo con Salamanca) por ser sospechoso de haber iniciado seis incendios rurales en el último mes.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el arresto tuvo lugar ayer, lunes, en el municipio de Pinhel, y que este hombre es sospechoso de haber cometido seis delitos de incendio forestal entre el 16 de julio y el 9 de agosto en diferentes puntos de ese concejo.

El detenido justificó su forma de actuar con «problemas de alcoholismo y salud mental», y explicó que provocó las llamas usando un mechero y alcohol etílico.

La PJ precisó que el sospechoso será presentado ante una autoridad judicial para que se le apliquen las medidas cautelares adecuadas.

Esta detención se anuncia en un momento en el que Portugal se encuentra en estado de alerta por las altas temperaturas y riesgo de incendios, una decisión gubernamental que se mantendrá hasta este miércoles. EFE

