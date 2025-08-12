The Swiss voice in the world since 1935

Detenido un hombre sospechoso de haber originado seis incendios en Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 12 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este martes de la detención de un hombre de 58 años en el distrito de Guarda (fronterizo con Salamanca) por ser sospechoso de haber iniciado seis incendios rurales en el último mes.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el arresto tuvo lugar ayer, lunes, en el municipio de Pinhel, y que este hombre es sospechoso de haber cometido seis delitos de incendio forestal entre el 16 de julio y el 9 de agosto en diferentes puntos de ese concejo.

El detenido justificó su forma de actuar con «problemas de alcoholismo y salud mental», y explicó que provocó las llamas usando un mechero y alcohol etílico.

La PJ precisó que el sospechoso será presentado ante una autoridad judicial para que se le apliquen las medidas cautelares adecuadas.

Esta detención se anuncia en un momento en el que Portugal se encuentra en estado de alerta por las altas temperaturas y riesgo de incendios, una decisión gubernamental que se mantendrá hasta este miércoles. EFE

cch/ess

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR