Detenido un periodista salvadoreño en España cuando solicitaba asilo político

Madrid/Sevilla, 2 ene (EFE).- El fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales ha sido detenido este viernes en la ciudad española de Sevilla (Sur) cuando solicitaba asilo político en España, debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol.

Fuentes policiales han explicado a EFE que Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición.

El fotoperiodista, de 24 años, será custodiado la noche de este viernes en las instalaciones centrales de la Policía Nacional en Sevilla, a la espera de pasar a disposición judicial este sábado.

La orden la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, ha informado a EFE la abogada que se hará cargo de su representación en el juzgado de guardia este sábado, después de haber estado asistido por el turno de oficio este viernes.

Por su parte, fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que fuera periodista.

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

El periodista salvadoreño llegó a España hace unas pocas semanas, según ha explicado a EFE otra abogada que ha colaborado con él en Sevilla de forma previa a su solicitud de asilo por persecución política en El Salvador, debido a que su vida corre peligro en el caso de extradición.

Rosales se licenció en comunicación social y periodismo en la Universidad Centroamericana y ha ejercido como reportero gráfico en Agencia Presentes, La Prensa Gráfica, El Faro, La Jornada y Zuma Press, entre otros medios.

Se ha especializado en fotografías sobre asuntos relacionados con derechos humanos, sociedad y política.

RSF pide la inmediata puesta en libertad

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, «la inmediata puesta en libertad» de Diego Rosales porque «la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras».

«Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador», ha añadido Bauluz. EFE

