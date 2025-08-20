Detenido un presunto líder del EI en operación internacional en Siria, según Observatorio

Beirut, 20 ago (EFE).- Un presunto líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI) fue detenido anoche durante una operación de la coalición internacional contra una vivienda en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, informó este miércoles el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Comandos pertenecientes a la coalición de lucha contra el EI, liderada por Estados Unidos, llegaron en helicóptero a una zona con campamentos de desplazados en la aldea de Atma, coincidiendo con un fuerte despliegue de fuerzas especiales en la zona, según un comunicado emitido por la organización.

La redada tuvo como objetivo una casa en la que supuestamente se encontraba un «comandante» iraquí de la formación terrorista identificado como Abu Hafs al Qurashi, quien el Observatorio asegura que se dedicaba a reclutar combatientes extranjeros y a facilitar su desplazamiento dentro del país árabe.

De acuerdo con la nota, la operación se prolongó durante alrededor de hora y media, y se saldó con la muerte de al menos una persona no identificada y con la detención del Al Qurashi.

«Se desconoce si las mujeres de nacionalidad no siria que acompañaban al comandante fueron arrestadas por las fuerzas de la Seguridad General (sirias) o las fuerzas de la coalición internacional», apuntó la organización, que se dedica a contabilizar la violencia en Siria desde el inicio del conflicto hace casi 14 años.

La misión encabezada por Washington todavía no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo han hecho sus aliados de la alianza armada liderada por los kurdos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), de cuyas áreas nororientales partieron supuestamente los helicópteros encargados del operativo.

Los dos primeros grandes líderes del EI, Abu Bakr al Bagdadi y Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, murieron en sendas redadas estadounidenses realizadas en 2019 y 2022 en Idlib, dónde también fue eliminado por las fuerzas turcas el último ‘califa’ del grupo, Abu al Husein al Huseini al Qurashi.

El actual jefe yihadista es conocido como Abu Hafs al Qurashi, al igual que el alto mando detenido anoche, pero también un nombre común entre sus filas para infligir legitimidad por su vinculación a la tribu de Quraish (Coraichitas, en español), a la que perteneció el profeta Mahoma. EFE

