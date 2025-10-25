Detenidos 23 guardias penitenciarios por fuga de pandilleros en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 25 oct (EFE).- Las autoridades guatemaltecas informaron este sábado de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación por la reciente fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), dirigió las diligencias en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en el sureste de la Ciudad de Guatemala, y simultáneamente hizo allanamientos en inmuebles en dos zonas de la capital guatemalteca con el objetivo de fortalecer la investigación denominada ‘Corrupción en el Sistema Penitenciario’.

Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra “A” y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó el Ministerio Público.

Estas detenciones se suman a la realizada previamente contra Víctor Arnoldo Alveño Barco, exsubdirector del Grupo B de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, quien ya se encuentra aprehendido.

La Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del mismo grupo en Fraijanes II, ambos acusados de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

Además, se emitió orden de detención contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.

La investigación se deriva de la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 recluidos en Fraijanes II. El Sistema Penitenciario informó inicialmente de las fugas el pasado 12 de octubre, aunque las pesquisas del Ministerio Público señalan que las evasiones pudieron ocurrir entre el 8 y el 11 de octubre del presente año.

Hasta la fecha, cuatro de los 20 reos fugados han sido recapturados por las autoridades guatemaltecas. EFE

