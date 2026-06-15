Detenidos 6 colonos en Israel tras incendiar una mezquita y varios coches en Cisjordania

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- La Policía israelí arrestó este lunes a seis colonos judíos sospechosos de ser los autores de los incendios el domingo por la tarde de una mezquita y varios vehículos en las aldeas palestinas de Deir Dibwan y Burqa, cerca de Ramala (Cisjordania ocupada), recogieron medios locales.

Desde el consejo municipal de Burqa declararon que un grupo de colonos israelíes llegó a la aldea ayer alrededor de las ocho de la tarde, mientras los residentes oraban en la mezquita local, recoge la agencia oficial palestina Wafa.

Según su relato, los colonos israelíes derribaron las puertas de la mezquita y prendieron fuego a la entrada con la intención de quemarla. Sin embargo, los residentes lograron extinguir el fuego antes de que se propagara al interior del templo, mientras que los colonos huyeron del lugar.

El ataque se produjo poco después de otro perpetrado por una turba de unos 40 colonos israelíes en la localidad de Deir Dibwan, durante el cual dos vehículos fueron incendiados y otros dos resultaron dañados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados palestino condenó enérgicamente los ataques calificándolos como «una política israelí sistemática que emplea terrorismo organizado» contra su pueblo, con «el objetivo de desplazarlo por la fuerza de sus tierras».

El ministerio instó a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a adoptar «medidas inmediatas y concretas para detener los ataques de los colonos», así como abordarlos como una forma de «terrorismo organizado».

La violencia de los colonos judíos se ha disparado en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, fecha en que se produjeron los ataques de Hamás en territorio israelí, lo que ha resultado en el desplazamiento de centenares de palestinos, el expolio y la quema de tierras cultivables o ganado sacrificado.

Asimismo, al menos 13 palestinos han muerto en ataques de colonos (uno de ellos, un menor) en lo que va de año, según las cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La cifra sube a 38 desde el 7 de octubre de 2023.

Estos ataques se producen bajo un clima de impunidad, y en muchos casos bajo la presencia o connivencia del Ejército y la Policía israelí en los territorios ocupados palestinos.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación. Sólo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. EFE

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