Detenidos cuatro italianos en El Salvador por falsificación de marcas de equipo industrial

1 minuto

San Salvador, 18 feb (EFE).- Las autoridades de seguridad del El Salvador detuvieron a cuatro italianos acusados de falsificar marcas registradas de maquinaria industrial, según informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

«A los imputados se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude», indicó a fuente.

La FGR identificó a los detenidos como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, de nacionalidad italiana, fueron capturados en San Miguel por el delito de violación de distintivos comerciales.

Indicó que «los extranjeros operaban por medio de redes sociales y comercializaban productos de maquinaria profesional industrial, falsificando marcas registradas y vendiéndolas a precios elevados aun cuando eran equipos de baja calidad».

Relató que esta «red comenzó su operatividad a partir de agosto del año pasado» y que Luigi Barbato «era el principal actor para realizar el ofrecimiento de los productos y se presentaba como el representante de El Salvador y Centroamérica de CATLINE».

Según informó la Fiscalía General, «dicho comercio era promovido como la filial de una reconocida empresa de fabricación de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales, según denunció una víctima por medio de redes sociales». EFE

