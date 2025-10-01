The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Detenidos once serbios por ataques islamófobos y antisemistas en Francia y Alemania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Belgrado, 1 oct (EFE).- Once ciudadanos serbios han sido detenidos como sospechosos de haber arrojado pintura a sinagogas y colocado cabezas de cerdos ante mezquitas en París y en la puerta de Brandenburgo de Berlín, según confirmó este miércoles a EFE la Fiscalía de la ciudad de Smederevo, que comenzó ayer a interrogarlos.

Los detenidos están acusados de crímenes de incitación al odio racial y religioso y la violencia, cometidos entre abril y septiembre de este año, por órdenes de un servicio de inteligencia extranjero, según ha indicado el Ministerio del Interior serbio, sin dar más detalles.

La Justicia francesa ha investigado otras supuestas injerencias en los últimos años, como la que se produjo en 2023 por parte de un grupo de moldavos que estampó en París estrellas de David -símbolo del judaísmo- de los que se sospecha sus vínculos con Rusia.

La Fiscalía de París ya indicó el pasado día 10 que los autores de esos ataques eran extranjeros y que habían usado un coche con matrícula de Serbia.

Además de colocar cabezas de cerdo frente al menos a nueve mezquitas en París, los ahora detenidos también están acusados de arrojar pintura verde al Museo del Holocausto, varias sinagogas y un restaurante judío en la capital francesa, y colocar mensajes de odio frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín.

La Fiscalía ha propuesto prisión provisional por un plazo de hasta 30 días para nueve de ellos.

Se cree que el cabecilla del grupo, que no ha sido arrestado, actuó bajo instrucciones de un servicio de inteligencia extranjero y organizó y entrenó en Serbia a los detenidos para cometer esos ataques.EFE

bd/as/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR