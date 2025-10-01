Detenidos once serbios por ataques islamófobos y antisemistas en Francia y Alemania

2 minutos

Belgrado, 1 oct (EFE).- Once ciudadanos serbios han sido detenidos como sospechosos de haber arrojado pintura a sinagogas y colocado cabezas de cerdos ante mezquitas en París y en la puerta de Brandenburgo de Berlín, según confirmó este miércoles a EFE la Fiscalía de la ciudad de Smederevo, que comenzó ayer a interrogarlos.

Los detenidos están acusados de crímenes de incitación al odio racial y religioso y la violencia, cometidos entre abril y septiembre de este año, por órdenes de un servicio de inteligencia extranjero, según ha indicado el Ministerio del Interior serbio, sin dar más detalles.

La Justicia francesa ha investigado otras supuestas injerencias en los últimos años, como la que se produjo en 2023 por parte de un grupo de moldavos que estampó en París estrellas de David -símbolo del judaísmo- de los que se sospecha sus vínculos con Rusia.

La Fiscalía de París ya indicó el pasado día 10 que los autores de esos ataques eran extranjeros y que habían usado un coche con matrícula de Serbia.

Además de colocar cabezas de cerdo frente al menos a nueve mezquitas en París, los ahora detenidos también están acusados de arrojar pintura verde al Museo del Holocausto, varias sinagogas y un restaurante judío en la capital francesa, y colocar mensajes de odio frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín.

La Fiscalía ha propuesto prisión provisional por un plazo de hasta 30 días para nueve de ellos.

Se cree que el cabecilla del grupo, que no ha sido arrestado, actuó bajo instrucciones de un servicio de inteligencia extranjero y organizó y entrenó en Serbia a los detenidos para cometer esos ataques.EFE

bd/as/alf