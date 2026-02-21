Detienen a 14 personas y liberan a un secuestrado en el estado mexicano de Veracruz

Ciudad de México, 21 feb (EFE).- Autoridades mexicanas anunciaron este sábado la detención de 14 presuntos delincuentes y la liberación de una persona durante allanamientos simultáneos realizados en el estado de Veracruz (este).

Después una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona ocurrida el 9 de enero, se ejecutaron 13 cateos en distintos domicilios ubicados en los municipios de Veracruz y Boca del Río, donde fueron detenidas 14 personas -nueve hombres y cinco mujeres-, señalaron las autoridades en un comunicado.

Además, indicaron que fueron decomisadas cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, diversas dosis de droga, diez vehículos y 16 motocicletas.

La acción fue encabezada por agentes de la Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y fuerzas estatales de Veracruz.

La persona liberada fue localizada en uno de los inmuebles intervenidos, apuntó la nota.

Se precisó que las personas detenidas, junto con lo decomisado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los hechos ocurren en medio de un clima de violencia persistente en Veracruz, que en noviembre pasado ocupó el tercer lugar en mayor número de secuestros en el país, con diez casos, seguido de Sinaloa (12) y el Estado de México (11), según datos de la asociación civil Alto al Secuestro.

En México, la ONG estimó 2.305 secuestros acumulados entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, un promedio de 5,4 secuestros diarios y 37,9 semanales. EFE

