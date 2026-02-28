Detienen a conductor dominicano que transportaba a haitianos indocumentados en Mao

1 minuto

Santo Domingo, 28 feb (EFE).- Miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a un hombre que transportaba a trece haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde, informó este sábado el organismo,

La detención se produjo luego de que una patrulla móvil alertara sobre un vehículo sospechoso. De inmediato, miembros del ejército procedieron a interceptar un camión en el puesto de chequeo ubicado frente a la cárcel pública de Mao.

El vehículo era conducido por un hombre identificado como Alejo Gómez Lora, mientras que en el vehículo viajaban 3 haitianos indocumentados, seis de ellos mujeres.

El conductor, el vehículo y los extranjeros indocumentados fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ejército para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continuará ejecutando operativos de interdicción en apoyo a las autoridades competentes, en cumplimiento de las leyes vigentes, aseguró la nota.EFE

rsl