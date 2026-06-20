Detienen a cuatro conductores dominicanos por transportaban a 29 haitianos irregulares

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Santo Domingo, 20 jun (EFE).- Soldados del Ejército detuvieron a cuatro conductores dominicanos que transportaban a 29 haitianos en condición migratoria irregular, quienes también fueron arrestados, en un operativo realizado en el paraje de Tireo, en Constanza, informó la institución este sábado.

De los haitianos detenidos: veinte son mujeres, ocho son hombres y uno es menor de edad, detalló el Ejército en un comunicado.

Al parecer, todos ellos se dirigían a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Los haitianos eran transportados en una camioneta Nissan Urban, una Nissan tipo minibús, una camioneta Toyota Hilux y otra camioneta Nissan, conducidas respectivamente por los ciudadanos Franklyn Suriel Abreu, Epifanio Batista Ramírez, Junior de la Rosa Abreu y Francisco Suriel Quezada.

Todos los detenidos y los vehículos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede correspondiente para proseguir la investigación y las acciones legales pertinentes. EFE

pma