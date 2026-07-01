Detienen a cuatro personas por el atentado con explosivos contra un periodista italiano

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Los carabineros italianos anunciaron la detención este martes de cuatro personas sospechosas del atentado con explosivos que tuvo como objetivo en octubre de 2025 el automóvil de un conocido periodista de investigación italiano y que no causó víctimas.

El ataque ocurrió el 16 de octubre de 2025 frente al domicilio del periodista Sigfrido detonó frente al domicilio en Pomezia, a unos 20 kilómetros al sur de Roma, del periodista Sigfrido Ranucci, amenazado por la mafia.

Los carabineros detuvieron a los sospechosos cerca de Nápoles, en el sur de Italia, a quienes señala como sospechosos «de los delitos de posesión, porte y utilización de artefactos explosivos en un lugar público, amenazas y daños materiales, agravados por haber actuado en un grupo de más de cinco personas y con métodos de tipo mafioso», señalaron en un comunicado.

Tres de ellos fueron enviados a prisión preventiva y el cuarto quedó bajo arresto domiciliario.

El periodista, presentador del programa de investigación «Report» de la cadena pública Rai 3, vive desde hace varios años bajo protección policial.

Ranucci, conocido por sus investigaciones sobre la mafia, la corrupción y los conflictos, declaró a la agencia Ansa al día siguiente del atentado haber recibido «una lista interminable de amenazas de todo tipo», de las que «siempre informó a la Justicia y sobre las cuales los miembros de (su) escolta policial siempre redactaron informes».

La investigación, a cargo de la Fiscalía Antimafia de Roma, «resultó particularmente compleja», ya que requirió «el cruce de todas las grabaciones de los sistemas de videovigilancia públicos y privados, los análisis técnico-científicos» del artefacto explosivo utilizado, «así como el examen de todos los registros telefónicos», señalaron los carabineros.

Según los investigadores, «el comando habría actuado por encargo específico de terceros, que aún no fueron identificados, como un ‘favor’ y a cambio de una remuneración».

«Los autores intelectuales intentaron garantizar apoyo para proteger a los presuntos responsables, proporcionándoles fondos, tarjetas telefónicas específicas, asistencia jurídica y planificando una eventual fuga al extranjero», añadieron, precisando que la investigación para identificarlos continúa.

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