The Swiss voice in the world since 1935

Detienen a un exdirector de la estatal mexicana Pemex en EEUU

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño fue detenido en Estados Unidos y será extraditado a México para ser juzgado por corrupción en el caso Odebrecht, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Treviño encabezó la petrolera entre 2017 y 2018, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Está acusado de haber recibido sobornos por cuatro millones de pesos (unos 212.000 dólares) para autorizar un contrato para una planta vinculada a una filial de la empresa brasileña Odebrecht. 

Esa denuncia de corrupción la hizo el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien a su vez está señalado de corrupción.

Treviño enfrentaba una orden de aprehensión desde 2021 por los cargos de asociación delictiva y lavado, vinculados con esa denuncia.  

«Se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte las alertas que existían, y es bueno. Lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción», dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa, antes de confirmar el nombre de Treviño.

La Fiscalía General detalló por la tarde que agentes migratorios estadounidenses detuvieron el pasado martes al exfuncionario en la ciudad de Dallas, Texas.

«Se encuentra en proceso de deportación bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control Aduanero (ICE)», señaló un breve boletín.

Un abogado defensor de Treviño aseguró a la televisora Milenio que no hay orden de captura internacional contra su cliente, que ha pedido asilo en Estados Unidos y que su detención fue por motivos «estrictamente» migratorios.

Pemex es la empresa más grande de México y un contribuyente importante a las arcas públicas del país. La petrolera carga una pesada deuda de casi 100.000 millones de dólares mientras intenta aumentar su producción. 

A comienzos de agosto, el gobierno de Sheinbaum presentó un plan de rescate para la empresa petrolera, que incluye una emisión de bonos respaldada por su administración. 

yug/sem/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
7 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR