Detienen a un exdirector de la estatal mexicana Pemex en EEUU

El exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño fue detenido en Estados Unidos y será extraditado a México para ser juzgado por corrupción en el caso Odebrecht, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

Treviño encabezó la petrolera entre 2017 y 2018, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Está acusado de haber recibido sobornos por cuatro millones de pesos (unos 212.000 dólares) para autorizar un contrato para una planta vinculada a una filial de la empresa brasileña Odebrecht.

Esa denuncia de corrupción la hizo el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien a su vez está señalado de corrupción.

Treviño enfrentaba una orden de aprehensión desde 2021 por los cargos de asociación delictiva y lavado, vinculados con esa denuncia.

«Se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte las alertas que existían, y es bueno. Lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción», dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa, antes de confirmar el nombre de Treviño.

La Fiscalía General detalló por la tarde que agentes migratorios estadounidenses detuvieron el pasado martes al exfuncionario en la ciudad de Dallas, Texas.

«Se encuentra en proceso de deportación bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control Aduanero (ICE)», señaló un breve boletín.

Un abogado defensor de Treviño aseguró a la televisora Milenio que no hay orden de captura internacional contra su cliente, que ha pedido asilo en Estados Unidos y que su detención fue por motivos «estrictamente» migratorios.

Pemex es la empresa más grande de México y un contribuyente importante a las arcas públicas del país. La petrolera carga una pesada deuda de casi 100.000 millones de dólares mientras intenta aumentar su producción.

A comienzos de agosto, el gobierno de Sheinbaum presentó un plan de rescate para la empresa petrolera, que incluye una emisión de bonos respaldada por su administración.

