Detienen a un hombre en Australia por el robo de muñecos Labubu valorados en 5.000 euros

2 minutos

Sídney (Australia), 22 oct (EFE).- La policía australiana arrestó a un hombre y confiscó muñecos de colección Labubu, producidos por la juguetera china Pop Mart, valorados en unos 9.000 dólares australianos (5.000 euros), durante un operativo en un domicilio en Melbourne (sur de Australia), informaron este miércoles las autoridades.

Agentes del este de Melbourne ejecutaron una orden de registro a las seis de la mañana del martes (19.00 GMT del lunes) en una vivienda donde hallaron 43 muñecos Labubu, algunos de ellos de edición limitada, valorados en unos 500 dólares australianos cada uno (unos 280 euros).

Según la policía, los populares Labubu habían sido sustraídos en cuatro robos distintos cometidos desde julio en un centro comercial ubicado en pleno centro de Melbourne.

El detenido, un hombre de 40 años, fue acusado de cuatro cargos de robo con allanamiento y dos de hurto. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el próximo 5 de mayo de 2026.

Los Labubu son muñecos creados por el artista hongkonés Kasing Lung y producidos por la marca china Pop Mart, conocidos por su estética peculiar, entre lo tierno y lo grotesco.

Su popularidad radica en las ediciones limitadas y las colaboraciones exclusivas, que hacen que algunos modelos alcancen precios elevados en el mercado de reventa.

Los seguidores suelen hacer largas filas para conseguirlos, lo que ha convertido a los Labubu en un símbolo de la fiebre global por los juguetes de diseño.

La juguetera china que produce y comercializa los populares muñecos Labubu, Pop Mart, subía este miércoles un 4 % en bolsa tras avanzar que su facturación en el tercer trimestre subió hasta un 250 % interanual tras volverse viral a nivel mundial. EFE

