Detienen a un ucraniano con un inhibidor de frecuencias en el aeropuerto de Varsovia

Cracovia (Polonia), 2 ene (EFE).- Las autoridades polacas informaron este viernes sobre la detención de un ciudadano ucraniano de 23 años en el aeropuerto internacional de Varsovia-Okęcie, tras ser sorprendido con un sofisticado equipo de radio ilegal capaz de interferir en las comunicaciones aéreas.

El sospechoso, identificado como Illia S., despertó las sospechas de los agentes de seguridad al permanecer más de seis horas sentado en una cafetería de la terminal con su ordenador portátil encendido.

Tras ser registrado, se comprobó que portaba un dispositivo capaz de operar en las bandas de frecuencia reservadas estrictamente para la radionavegación y las comunicaciones entre las aeronaves y la torre de control.

Los investigadores también analizan si el sospechoso pudo haber visitado el aeropuerto en días previos con un patrón de comportamiento similar, y se están revisando imágenes de videovigilancia para reconstruir sus movimientos.

Tras su arresto, que según se informó este viernes tuvo lugar el pasado día de Navidad, un tribunal de Varsovia decretó su ingreso en prisión preventiva mientras y la Fiscalía investiga el incidente como una posible «amenaza terrorista a una infraestructura crítica».

Durante el interrogatorio, Illia S. afirmó que reside en Canadá, pero ofreció versiones contradictorias sobre su identidad y ocupación, ya que en ocasiones se presentó como militar y en otras como empresario, sin aclarar el motivo de su estancia en Polonia.

El fiscal Piotr Skiba declaró al diario ‘Rzeczpospolita’ que «si alguien quiere un café, no va al aeropuerto a pasar horas y horas allí, va al casco antiguo de la ciudad» y añadió que «las afirmaciones del detenido no coinciden con las pruebas recabadas hasta el momento».

Hace unas semanas, la policía de Varsovia detuvo a otros tres ciudadanos ucranianos tras un control de tráfico durante el cual se incautó de equipos especializados de jaqueo informático tipo «Flipper», routers, una gran cantidad de tarjetas para teléfonos inteligentes SIM y detectores de dispositivos de espionaje.

Estos individuos fueron acusados de fraude informático y posesión de herramientas para delinquir, y permanecerán en prisión provisional por tres meses, mientras se investiga su caso. EFE

