Detienen a una mujer tras dar entrevista televisiva por el triple feminicidio en Argentina

Buenos Aires, 29 sep (EFE).- La policía detuvo este lunes a una mujer a las puertas de un canal de televisión en Buenos Aires, donde había dado pocos minutos antes una entrevista, por la causa que investiga un triple feminicidio en Argentina.

Tras brindar una entrevista en vivo en el canal de noticias A24, Florencia Ibañez, familiar de un hombre detenido por el triple feminicidio, fue arrestada por personal policial de la provincia de Buenos Aires y de la capital argentina.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron halladas muertas el pasado miércoles tras haber desaparecido cinco días antes, un caso que las autoridades vinculan con la narcocriminalidad.

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, provincia de Buenos Aires.

La causa fue caratulada por la Fiscalía como homicidio calificado por ser premeditado por dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y mediante violencia de género.

Florencia Ibañez es sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana de 41 años que fue detenido el viernes en Bolivia y luego extraditado a Argentina.

Según la investigación, Sotacuro, que hacía labores de chófer, conducía el auto que escoltaba la camioneta en la que trasladaron a las tres jóvenes en la noche de su asesinato.

Una foto identifica a Ibañez con su tío dentro del automóvil esa noche, pero la mujer aseguró en la entrevista no tener nada que ver con el triple feminicidio.

Por el caso hay otros cinco detenidos: Miguel Ángel Villanueva (27), Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18), Magalí Celeste González (28) y Ariel Giménez (29).

La Justicia argentina también libró ordenes de captura contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», un ciudadano peruano de 20 años al que se señala como autor intelectual de los feminicidios, y de su colaborador Matías Agustín Ozorio (28). EFE

nk/pd/enb

