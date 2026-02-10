Detienen al último sospechoso de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam

San José, 10 feb (EFE).- El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) detuvo este martes a un hombre de apellido Carvajal, quien figura como el último sospechoso de integrar un grupo que ejecutó materialmente el asesinato del opositor al Gobierno nicaragüense Roberto Samcam en junio de 2025.

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que Carvajal, de 21 años, es el sospechoso de disparar contra Samcam y que con este arresto se completa la detención de un total de cinco personas que habrían integrado el grupo que materializó el crimen.

«Seguimos en el proceso de investigación pero la parte operativa la tenemos bastante clara. La parte de la autoría intelectual es la más compleja. Estamos desarrollando análisis para tratar de clarificar quién ordenó la muerte de la persona», dijo Soto en declaraciones distribuidas a los medios.

El pasado 12 de septiembre el OIJ detuvo a los primeros cuatrro sospechosos: una mujer de 30 años de apellidos Chacón Guillen y tres hombres de apellidos Chaves, de 35 años; Cordero Robles, de 23; y Castro Pérez, de 33, quienes habrían participado en la logística para cometer el asesinato.

Las investigaciones del OIJ intentarán identificar a los autores intelectuales del crimen y determinar si existió una participación de parte del Gobierno de Nicaragua.

La familia de Samcam sostiene que se trató de un crimen político, un crimen de lesa humanidad, planificado por el Gobierno que presiden en Nicaragua los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«La búsqueda de justicia es total y no se detiene en los ejecutores materiales. La investigación nos llevará hasta los ejecutores intelectuales, hasta cruzar la frontera y llegar a los dictadores. La justicia debe ir hasta las últimas consecuencias: identificar, investigar y sancionar también a quienes planificaron, ordenaron y sostuvieron este crimen transnacional», expresó este martes en sus redes sociales Claudia Vargas, viuda de Samcam.

El asesinato a tiros del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Danilo Samcam Ruiz, un mayor retirado del Ejército nacionalizado español, ocurrió el pasado 19 de junio en el cantón de Moravia, en San José, cuando un hombre entró en la urbanización donde vivía la víctima y le disparó en múltiples ocasiones.

Samcam, un fuerte crítico con el Gobierno nicaragüense del mandatario Daniel Ortega y con el Ejército de Nicaragua, se exilió en Costa Rica en julio de 2018 por razones de seguridad y fue nacionalizado español después de que las autoridades nicaragüenses lo despojaran, junto a otras 93 personas, de su nacionalidad y de sus bienes tras acusarlo de «traición a la patria».

Samcam había denunciado al Ejército «como partícipe de la represión y las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2018» en Nicaragua, así como de una red de espionaje del régimen sandinista contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica. EFE

dmm/gf/psh